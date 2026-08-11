इंजेक्शन नहीं, अब GLP-1 गोली से 36 हफ्तों में घटेगा 12.1% वजन, रिसर्च का दावा

मोटापे के इलाज में एक नई उम्मीद सामने आई है। नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन के वैज्ञानिकों और रिसर्च की टीम ने एलेनिग्लिप्रोन (Aleniglipron) नाम की नई मौखिक GLP-1 दवा पर किए गए चरण-2बी क्लिनिकल ट्रायल में पाया कि यह 36 हफ्तों में लोगों के शरीर का वजन औसतन 12.1 प्रतिशत तक कम करने में मदद कर सकती है। यह रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुई है। इस अध्ययन में रॉबर्ट कुशनर, एमडी (Northwestern Medicine) समेत कई वैज्ञानिक शामिल थे। रिसर्च में बताया गया कि यह नई दवा इंजेक्शन वाली GLP-1 दवाओं जैसे सेमाग्लूटाइड (Ozempic और Wegovy) से अलग है, क्योंकि इसे गोली के रूप में दिन में एक बार लिया जा सकता है।