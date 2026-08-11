शरीर में गांठ दिखे तो घबराएं नहीं! हर Lump कैंसर नहीं होता, जानें क्या है वजह

शरीर में गांठ का होना डरने का कारण नहीं, बल्कि सतर्क होने का संकेत है। समय पर की गई जांच न केवल आपके मन के डर को दूर करती है, बल्कि यदि कोई गंभीर बीमारी हो भी, तो शुरुआती चरण में उसका इलाज 100% संभव हो जाता है। यदि आपके या आपके किसी परिचित के शरीर में कोई ऐसी गांठ है जो 2 से 3 हफ़्तों से अधिक समय से बनी हुई है, आकार में बढ़ रही है और छूने में सख्त है, तो बिना समय गवाएं किसी योग्य ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श लें। स्व-चिकित्सा (Self-medication) या घरेलू नुस्खों के चक्कर में समय बर्बाद करना सेहत पर भारी पड़ सकता है।