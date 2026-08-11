शरीर में गांठ दिखे तो घबराएं नहीं! हर Lump कैंसर नहीं होता, जानें क्या है वजह

लंप अलर्ट कब सामान्य और कब कैंसर का संकेत? (AI)
शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक कोई गांठ (Lump) दिखाई देना या महसूस होना किसी को भी चिंता में डाल सकता है। अधिकतर लोगों के मन में पहला ख्याल कैंसर का ही आता है। हालांकि, मेडिकल साइंस के नज़रिये से देखा जाए तो शरीर में बनने वाली हर गांठ खतरनाक या कैंसरयुक्त (Malignant) नहीं होती। मानव शरीर में बनने वाली 80 से 90 प्रतिशत गांठें गैर-कैंसरयुक्त (Benign) होती हैं, जो सिस्ट, लाइपोमा (चर्बी की गांठ), या किसी सामान्य इंफेक्शन के कारण हो सकती हैं।
आम इंसान यह कैसे समझे कि कौन सी गांठ सामान्य है और कौन सी गंभीर?
किसी भी गांठ की गंभीरता को आंकने के लिए तीन मुख्य बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं । गांठ का आकार (Size), उसका स्थान (Location), और समय के साथ उसमें आने वाले बदलाव (Changes over time)। यदि इन तीनों पहलुओं को सही समय पर समझ लिया जाए, तो किसी भी गंभीर बीमारी की पहचान शुरुआती चरण में ही की जा सकती है।
गांठ के आकार और उसकी बनावट से उसकी प्रकृति का काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है।
शरीर के कुछ संवेदनशील हिस्से ऐसे हैं जहां गांठ दिखने पर तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए
तेजी से बढ़ना: यदि कोई गांठ कुछ ही हफ़्तों या 1-2 महीनों के भीतर आकार में दोगुनी हो जाए, तो यह कोशिका विभाजन (Cell Division) के तेजी से होने का संकेत है। कैंसर की गांठें आमतौर पर बिना रुके तेज़ी से बढ़ती हैं।
केवल गांठ ही नहीं, बल्कि उसके साथ शरीर में दिखने वाले अन्य लक्षण भी बीमारी की गंभीरता को दर्शाते हैं। यदि गांठ के साथ नीचे दिए गए लक्षण महसूस हों, तो स्थिति आपातकालीन हो सकती है:
यदि आपको शरीर में कोई संदिग्ध गांठ महसूस होती है, तो डॉक्टर से संपर्क करने पर वे निम्नलिखित जांचों की सलाह दे सकते हैं:
शरीर में गांठ का होना डरने का कारण नहीं, बल्कि सतर्क होने का संकेत है। समय पर की गई जांच न केवल आपके मन के डर को दूर करती है, बल्कि यदि कोई गंभीर बीमारी हो भी, तो शुरुआती चरण में उसका इलाज 100% संभव हो जाता है। यदि आपके या आपके किसी परिचित के शरीर में कोई ऐसी गांठ है जो 2 से 3 हफ़्तों से अधिक समय से बनी हुई है, आकार में बढ़ रही है और छूने में सख्त है, तो बिना समय गवाएं किसी योग्य ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श लें। स्व-चिकित्सा (Self-medication) या घरेलू नुस्खों के चक्कर में समय बर्बाद करना सेहत पर भारी पड़ सकता है।
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