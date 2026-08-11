15 की उम्र में क्रांति की राह, 18 में फांसी: मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने ऐसा क्या किया, जिसे 119 साल बाद भी याद करता है देश?

खुदीराम बोस ने हमें यह दिखाया कि एक युवा भी इतिहास बदल सकता है — मुस्कान के साथ, गीता हाथ में लेकर, और पूरी निष्ठा के साथ। आज का दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय में किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, या बदलाव के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार हैं?