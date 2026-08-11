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15 की उम्र में क्रांति की राह, 18 में फांसी: मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने ऐसा क्या किया, जिसे 119 साल बाद भी याद करता है देश?

क्या आपने कभी सोचा है कि एक किशोर की शहादत ने लाखों दिलों में देशभक्ति की आग कैसे जलाई? खुदीराम बोस की बहादुरी की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक बदलाव के लिए साहस और समर्पण की कितनी जरूरत होती है!
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 11, 2026

khudiram bose story

प्रतीकात्मक तस्वीर | ChatGPT

आज की तारीख, 11 अगस्त, हमें इतिहास की एक ऐसी घटना याद दिलाती है जो आज भी हमारे आंदोलनों में गूंजती है - 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में 18 वर्षीय क्रांतिकारी खुदीराम बोस की फांसी। यह सिर्फ एक बलिदान नहीं, बल्कि आज के युवाओं और आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।

खुदीराम बोस का जन्म और परिवार

खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर, 1889 को हबीबपुर गांव, मिदनापुर जिले, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे, माता-पिता के निधन के कारण उन्हें बचपन में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

15 की उम्र में क्रांति की राह पर

अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के सार्वजनिक भाषणों से प्रेरित होकर, वे 1900 के दशक के प्रारंभ में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान, वे एक सक्रिय स्वयंसेवक बन गए। मात्र 15 वर्ष की आयु में ब्रिटिश-विरोधी पर्चे बांटने के कारण उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया।

मुजफ्फरपुर बम कांड

30 अप्रैल 1908 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड पर बम से हमला किया। हालांकि, इस हमले में किंग्सफोर्ड बच गया, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया।

दुर्भाग्यवश उस बग्गी में किंग्सफोर्ड की जगह दो यूरोपीय महिलाएं सवार थीं। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलने के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।

11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। कहा जाता है कि उन्होंने भगवद् गीता हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए फांसी स्वीकार की।

मुजफ्फरपुर में स्मृति स्थल

मुजफ्फरपुर में आज भी उनके बलिदान को याद किया जाता है। जेल परिसर, फांसी स्थल और अंतिम संस्कार स्थल पर श्रद्धांजलि दी जाती है। स्थानीय लोग, प्रशासन और सामाजिक संगठन मिलकर उन्हें नमन करते हैं। हर साल 11 अगस्त को उनके फांसी स्थल पर खुदीराम बोस के गांव से ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

खुदीराम बोस की विरासत

खुदीराम बोस ने हमें यह दिखाया कि एक युवा भी इतिहास बदल सकता है — मुस्कान के साथ, गीता हाथ में लेकर, और पूरी निष्ठा के साथ। आज का दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय में किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, या बदलाव के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार हैं?

आज के युवाओं के लिए प्रेरणा

खुदीराम बोस का जीवन आज के युवाओं के लिए अनेक मायनों में प्रेरणादायक है। उनका साहस, समर्पण और देशभक्ति आज भी हमें यह सिखाते हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए युवाओं की भूमिका कितनी अहम होती है।

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Updated on:

11 Aug 2026 11:09 am

Published on:

11 Aug 2026 11:09 am

Hindi News / Patrika+ / 15 की उम्र में क्रांति की राह, 18 में फांसी: मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने ऐसा क्या किया, जिसे 119 साल बाद भी याद करता है देश?

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