वह क्रांतिकारी जिसकी लाश तक से डर गए थे अंग्रेज, पत्थरों से बांधकर समुद्र में फेंका

17 मई 1933। भूख हड़ताल का छठा दिन। महावीर सिंह को पकड़कर जमीन पर लिटाया गया। कई सिपाही उन्हें दबाए हुए थे। एक डॉक्टर ने उनके सीने पर घुटना रखा और नाक के जरिए रबर की नली डालनी शुरू की। महावीर सिंह विरोध करते रहे। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी। फिर एक भयानक गलती हुई। नली पेट तक पहुंचने के बजाय फेफड़ों में चली गई। इसके बाद करीब एक लीटर दूध उनके फेफड़ों में चला गया। कुछ ही देर में उनकी सांसें उखड़ने लगीं। और देखते ही देखते 28 वर्षीय वह युवा क्रांतिकारी हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी शहादत अभी खत्म नहीं हुई थी।