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फोन बारिश में भीगेगा या नहीं? IP रेटिंग से जानें कितनी है आपके स्मार्टफोन की सुरक्षा!

बारिश में फोन भीगने का डर हर किसी को रहता है। लेकिन क्या IP रेटिंग वाला स्मार्टफोन वाकई पानी से पूरी तरह सुरक्षित होता है? जानिए IP रेटिंग का मतलब, इसकी सीमाएं और मानसून में फोन को सुरक्षित रखने के आसान तरीके।
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 11, 2026

mobile waterproof rating

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

आजकल कई फोन कंपनियां ये दावा कर रही हैं - "फोन पानी में गिरने या बारिश में भी सेफ है...", उनके दावों का सच IP रेटिंग से समझ सकते हैं। आइए, इसका अर्थ और वास्तविक जीवन में यह कितनी विश्वसनीय है - इन सभी बातों को हम सरल भाषा में समझेंगे।

आजकल अधिकांश नए स्मार्टफोन IP रेटिंग के साथ आते हैं, जैसे IP67, IP68 या IP69। यह रेटिंग बताती है कि फोन धूल और पानी से कितनी सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फोन पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। IP रेटिंग केवल निर्धारित परिस्थितियों में सीमित सुरक्षा की गारंटी देती है।

IP रेटिंग कैसे पढ़ें

पहला अंक (जैसे IP6X में ‘6’) धूल से सुरक्षा दर्शाता है - 6 का अर्थ है कि फोन पूरी तरह से धूल-रोधी है। दूसरा अंक पानी से सुरक्षा बताता है - जैसे:

  • 5 या 6: पानी की धार (जेट) से सुरक्षा
  • 7: एक मीटर तक पानी में 30 मिनट तक डूबने पर सुरक्षित
  • 8: एक मीटर से अधिक गहराई या समय तक सुरक्षित
  • 9: उच्च दबाव और तापमान वाली पानी की धार से भी सुरक्षित

लेकिन ध्यान दें - IP68 रेटिंग वाले फोन भी अलग-अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ फोन 1.5 मीटर तक 30 मिनट तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि कुछ 6 मीटर तक भी सुरक्षित हो सकते हैं।

वास्तविक जीवन में IP रेटिंग का महत्व

IP रेटिंग केवल लैब में परीक्षण के लिए होती है, वास्तविक जीवन में यह उतनी विश्वसनीय नहीं होती। जैसे:

  • परीक्षण केवल साफ पानी (फ्रेश वॉटर) में होते हैं - समुद्र का खारा पानी, पूल का क्लोरीन या साबुन वाला पानी इसमें शामिल नहीं होता।
  • समय के साथ फोन की सील कमजोर हो सकती है - गिरने या मरम्मत के बाद सुरक्षा कम हो जाती है।
  • कई कंपनियां वारंटी में पानी से हुए नुकसान को कवर नहीं करतीं, भले ही फोन में IP रेटिंग हो।

नए मॉडलों में क्या बदलाव है?

कुछ नए फोन, जैसे Motorola Razr 2026 सीरीज में IP48 रेटिंग है, जो 1.5 मीटर तक 30 मिनट तक ताजे पानी में सुरक्षित रहने का दावा करती है, लेकिन खारे या क्लोरीन वाले पानी में नहीं।

OnePlus 15 जैसे मॉडलों में IP68 और IP69 दोनों रेटिंग मिलती हैं—अर्थात जेट स्प्रे और डूबने दोनों से सुरक्षा।

IP रेटिंगधूल से सुरक्षापानी से सुरक्षा (लैब में)वास्तविक जीवन में ध्यान देने योग्य बातें
IP67पूरी तरह धूल-रोधी1 मीटर तक 30 मिनट डूबने पर सुरक्षितसमय के साथ सील कमजोर हो सकती है
IP68पूरी तरह धूल-रोधी1–6 मीटर तक, 30 मिनट तक सुरक्षितवारंटी में पानी का नुकसान आमतौर पर कवर नहीं
IP69पूरी तरह धूल-रोधीउच्च दबाव जेट और डूबने से सुरक्षावास्तविक जीवन में सीमित विश्वसनीयता

क्या यह तकनीक सच में सुरक्षित है?

IP रेटिंग फोन को बारिश, छींटे या आकस्मिक गिरने से बचा सकती है, लेकिन यह पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं है। वास्तविक जीवन में सावधानी आवश्यक है:

  • बारिश में फोन निकालने से बचें, विशेषकर यदि IP रेटिंग ज्ञात न हो।
  • चार्जिंग पोर्ट में पानी जाने पर तुरंत चार्ज न करें, पहले उसे पूरी तरह सूखने दें।
  • फोन गिरने या मरम्मत के बाद सील कमजोर हो सकती है - पुनः पानी में इस्तेमाल करने से पहले जांच लें।

IP रेटिंग एक उपयोगी मार्गदर्शिका है, लेकिन यह पूर्ण सुरक्षा नहीं देती। इसे एक अतिरिक्त सुविधा समझें, भरोसे का साधन नहीं। बारिश, पानी या नमी से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें - जैसे वाटरप्रूफ पाउच, सूखे कपड़े और सतर्कता से इस्तेमाल। अगली बार जब आप फोन खरीदें या इस्तेमाल करें, तो IP रेटिंग को समझें।

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Updated on:

11 Aug 2026 12:04 pm

Published on:

11 Aug 2026 12:04 pm

Hindi News / Patrika+ / फोन बारिश में भीगेगा या नहीं? IP रेटिंग से जानें कितनी है आपके स्मार्टफोन की सुरक्षा!

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