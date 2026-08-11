फोन बारिश में भीगेगा या नहीं? IP रेटिंग से जानें कितनी है आपके स्मार्टफोन की सुरक्षा!

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
आजकल कई फोन कंपनियां ये दावा कर रही हैं - "फोन पानी में गिरने या बारिश में भी सेफ है...", उनके दावों का सच IP रेटिंग से समझ सकते हैं। आइए, इसका अर्थ और वास्तविक जीवन में यह कितनी विश्वसनीय है - इन सभी बातों को हम सरल भाषा में समझेंगे।
आजकल अधिकांश नए स्मार्टफोन IP रेटिंग के साथ आते हैं, जैसे IP67, IP68 या IP69। यह रेटिंग बताती है कि फोन धूल और पानी से कितनी सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फोन पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। IP रेटिंग केवल निर्धारित परिस्थितियों में सीमित सुरक्षा की गारंटी देती है।
पहला अंक (जैसे IP6X में ‘6’) धूल से सुरक्षा दर्शाता है - 6 का अर्थ है कि फोन पूरी तरह से धूल-रोधी है। दूसरा अंक पानी से सुरक्षा बताता है - जैसे:
लेकिन ध्यान दें - IP68 रेटिंग वाले फोन भी अलग-अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ फोन 1.5 मीटर तक 30 मिनट तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि कुछ 6 मीटर तक भी सुरक्षित हो सकते हैं।
IP रेटिंग केवल लैब में परीक्षण के लिए होती है, वास्तविक जीवन में यह उतनी विश्वसनीय नहीं होती। जैसे:
कुछ नए फोन, जैसे Motorola Razr 2026 सीरीज में IP48 रेटिंग है, जो 1.5 मीटर तक 30 मिनट तक ताजे पानी में सुरक्षित रहने का दावा करती है, लेकिन खारे या क्लोरीन वाले पानी में नहीं।
OnePlus 15 जैसे मॉडलों में IP68 और IP69 दोनों रेटिंग मिलती हैं—अर्थात जेट स्प्रे और डूबने दोनों से सुरक्षा।
|IP रेटिंग
|धूल से सुरक्षा
|पानी से सुरक्षा (लैब में)
|वास्तविक जीवन में ध्यान देने योग्य बातें
|IP67
|पूरी तरह धूल-रोधी
|1 मीटर तक 30 मिनट डूबने पर सुरक्षित
|समय के साथ सील कमजोर हो सकती है
|IP68
|पूरी तरह धूल-रोधी
|1–6 मीटर तक, 30 मिनट तक सुरक्षित
|वारंटी में पानी का नुकसान आमतौर पर कवर नहीं
|IP69
|पूरी तरह धूल-रोधी
|उच्च दबाव जेट और डूबने से सुरक्षा
|वास्तविक जीवन में सीमित विश्वसनीयता
IP रेटिंग फोन को बारिश, छींटे या आकस्मिक गिरने से बचा सकती है, लेकिन यह पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं है। वास्तविक जीवन में सावधानी आवश्यक है:
IP रेटिंग एक उपयोगी मार्गदर्शिका है, लेकिन यह पूर्ण सुरक्षा नहीं देती। इसे एक अतिरिक्त सुविधा समझें, भरोसे का साधन नहीं। बारिश, पानी या नमी से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें - जैसे वाटरप्रूफ पाउच, सूखे कपड़े और सतर्कता से इस्तेमाल। अगली बार जब आप फोन खरीदें या इस्तेमाल करें, तो IP रेटिंग को समझें।
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