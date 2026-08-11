फोन बारिश में भीगेगा या नहीं? IP रेटिंग से जानें कितनी है आपके स्मार्टफोन की सुरक्षा!

IP रेटिंग एक उपयोगी मार्गदर्शिका है, लेकिन यह पूर्ण सुरक्षा नहीं देती। इसे एक अतिरिक्त सुविधा समझें, भरोसे का साधन नहीं। बारिश, पानी या नमी से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें - जैसे वाटरप्रूफ पाउच, सूखे कपड़े और सतर्कता से इस्तेमाल। अगली बार जब आप फोन खरीदें या इस्तेमाल करें, तो IP रेटिंग को समझें।