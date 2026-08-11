ज़रा याद करो कुर्बानी: रामनारायण चौधरी ने कलम को ही स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा हथियार बनाया

रियासती अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीक आवाज़ और महान स्वतंत्रता सेनानी: रामनारायण चौधरी। (विजुअल: पत्रिका)
राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल हथियारों की टंकार तक सीमित नहीं रहा है। इसमें विचारों, साहित्य और निर्भीक पत्रकारिता का भी अप्रतिम योगदान रहा है। ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्तित्वों में क्रांतिकारी रामनारायण चौधरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनका जन्म 1896 में शेखावाटी के नीम का थाना क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि ब्रिटिश हुकूमत और रियासती निरंकुशता से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले जन-सामान्य को मानसिक रूप से जागरूक करना अनिवार्य है।
जिस दौर में राजस्थान की रियासतों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लागू थे, उस समय चौधरी ने पत्रकारिता का रास्ता चुना। उन्होंने 'तरुण राजस्थान' और 'नवज्योति' जैसे समाचार पत्रों के संपादन व संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाई। उनके लिखे गए लेख न केवल राजनीतिक अधिकारों की वकालत करते थे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों के दर्द और मजदूरों की समस्याओं को भी मुखरता से मंच प्रदान करते थे। उनकी स्पष्टवादी लेखनी ने आम जनमानस में स्वाभिमान और अधिकारों के प्रति ललक पैदा की।
—जन्म: 20वीं सदी के शुरुआती दौर में राजस्थान के अजमेर क्षेत्र से जुड़े रामनारायण चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख विचारकों में शामिल रहे।
—पहचान: वे स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।
—पत्रकारिता का माध्यम: उन्होंने अपनी लेखनी को ब्रिटिश शासन और रियासती अत्याचारों के खिलाफ जनजागरण का हथियार बनाया।
—‘तरुण राजस्थान’ से जुड़ाव: उन्होंने समाचार पत्र ‘तरुण राजस्थान’ के माध्यम से किसानों, आम जनता और स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को मजबूती दी।
—स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका: उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सत्याग्रह, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया।
—रियासती अत्याचारों के खिलाफ आवाज: उन्होंने राजस्थान की रियासतों में जनता पर हो रहे शोषण और अन्याय के खिलाफ निर्भीक लेख लिखे।
—सामाजिक सुधारक: वे छुआछूत, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया।
—गांधीवादी विचारधारा: उनका जीवन अहिंसा, सत्य और जनसेवा के सिद्धांतों से प्रभावित रहा।
निधन: 1980 में उनका निधन हुआ, लेकिन पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान आज भी प्रेरणा देता है।
रामनारायण चौधरी महात्मा गांधी के अहिंसक विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए स्वाधीनता आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का जरिया नहीं था, बल्कि वे समाज के आंतरिक शुद्धीकरण को भी उतना ही आवश्यक मानते थे। यही कारण था कि वे कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ने के साथ-साथ छुआछूत निवारण, महिला शिक्षा के प्रसार और ग्रामीण क्षेत्रों में चेतना फैलाने के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहे। वे मानते थे कि जब तक समाज से रूढ़िवाद समाप्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता।
बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में जब राजस्थान का बड़ा हिस्सा राजनीतिक रूप से सो रहा था, तब रामनारायण चौधरी जैसे विचारकों ने दूरदराज के गांवों तक राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज पहुंचाई। उन्होंने सामंती उत्पीड़न और असंगत करों के खिलाफ आवाज़ उठाई। किसानों और शोषित वर्गों को संगठित करने में उनकी लेखनी और संवाद क्षमता ने एक उत्प्रेरक का काम किया।
भारत की आजादी के बाद भी रामनारायण चौधरी ने जन-सेवा और लेखन का मार्ग नहीं छोड़ा। वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक समरसता के लिए जीवनपर्यंत प्रयासरत रहे। आज के समय में, जब निष्पक्ष पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों की चर्चा होती है, तो रामनारायण चौधरी का जीवन-दर्शन एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आता है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि यदि विचार शुद्ध और संकल्प दृढ़ हों, तो कलम की ताकत किसी भी साम्राज्य को हिला सकती है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग