ज़रा याद करो कुर्बानी: रामनारायण चौधरी ने कलम को ही स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा हथियार बनाया

—जन्म: 20वीं सदी के शुरुआती दौर में राजस्थान के अजमेर क्षेत्र से जुड़े रामनारायण चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख विचारकों में शामिल रहे।

—पहचान: वे स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।

—पत्रकारिता का माध्यम: उन्होंने अपनी लेखनी को ब्रिटिश शासन और रियासती अत्याचारों के खिलाफ जनजागरण का हथियार बनाया।

—‘तरुण राजस्थान’ से जुड़ाव: उन्होंने समाचार पत्र ‘तरुण राजस्थान’ के माध्यम से किसानों, आम जनता और स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को मजबूती दी।

—स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका: उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सत्याग्रह, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया।

—रियासती अत्याचारों के खिलाफ आवाज: उन्होंने राजस्थान की रियासतों में जनता पर हो रहे शोषण और अन्याय के खिलाफ निर्भीक लेख लिखे।

—सामाजिक सुधारक: वे छुआछूत, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया।

—गांधीवादी विचारधारा: उनका जीवन अहिंसा, सत्य और जनसेवा के सिद्धांतों से प्रभावित रहा।

निधन: 1980 में उनका निधन हुआ, लेकिन पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान आज भी प्रेरणा देता है।