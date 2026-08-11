गांधी ने जिसे बनाया था आंदोलन का सेनापति, उसने युवाओं की टोली बनाई और अंग्रेजों को कर दिया था बेचैन

इस आंदोलन के केंद्र में थे, ठाकुर रुद्रप्रताप सिंह। वे किसी साधारण परिवार से नहीं आते थे। उनका परिवार इलाके में प्रभावशाली था। अंग्रेज भी इस परिवार की सामाजिक पकड़ को जानते थे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेजों ने उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित पद और 'सरदार बहादुर' जैसी उपाधियां तक दी थीं। लेकिन जिस परिवार को अंग्रेज अपने पक्ष में रखना चाहते थे, उसी परिवार का एक युवक बाद में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन का सेनापति बन गया।