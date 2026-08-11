मानसून में कैसे रहें फिट? ये आसान टिप्स आपको रखेंगे बीमारियों से दूर

मानसून में पाचन संबंधी बीमारियां परेशान करती हैं। (ChatGpt)
बारिश का मौसम अपनी ठंडक और हरियाली के साथ राहत तो लाता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। इस मौसम में पाचन से लेकर संक्रमण तक हो सकता है। यहां जानिए बारिश से जुड़ी सेहत संबंधी चुनौतियां और उन्हें कैसे टाला जा सकता है।
बारिश के मौसम में नमी और ठंडे तापमान के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं। इससे पेट की सेहत, त्वचा, सांस और प्रतिरक्षा प्रणाली सभी प्रभावित होती हैं।
बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से पाचन धीमा हो जाता है। भोजन पेट में देर तक रहता है, जिससे भारीपन, गैस, अपच और भूख कम लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पाचन की यह धीमी प्रक्रिया अक्सर बिना किसी संक्रमण के भी पेट को असहज कर देती है।
बारिश के पानी में दूषित तत्वों के मिलने से टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस-ए जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खड़े पानी में मच्छरों का प्रजनन बढ़ता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर-जनित बीमारियां फैलने का जोखिम रहता है।
नमी और भीड़भाड़ वाले स्थानों में सांस की बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, फ्लू और अस्थमा बढ़ जाते हैं। लगातार गीले माहौल में त्वचा पर फंगल संक्रमण, रैशेज और खुजली जैसी समस्याएं आम हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानसून के दौरान पानी, खाद्यजनित और वेक्टर-जनित बीमारियों से निपटने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें रोग निगरानी, दवाओं और कीटाणुनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
जानी-मानी पब्लिक हेल्थ फिजीशियन और विशेषज्ञ डॉ. रश्मि अर्डे ने बताया कि बारिश और जलजमाव से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित सावधानियां बरतना जरूरी है, न कि बीमारी होने पर इलाज ढूंढ़ना।
स्वच्छ पानी का सेवन: पानी को कम से कम 10 मिनट तक उबालें या आरओ/यूवी फिल्टर का उपयोग करें। बाहर मिलने वाला बर्फ भी सुरक्षित नहीं होता।
खाना और स्वच्छता: बाहर का खाना, खासकर गीले मौसम में, संक्रमण का कारण बन सकता है। ताजा, गर्म और अच्छी तरह पका हुआ खाना ही लें। खाना खाने से पहले हाथ धोना न भूलें।
मच्छर नियंत्रण: घर के आसपास खड़े पानी को हटाएं- फूलदान, बाल्टी, बोतल आदि ढककर रखें। सुबह-शाम मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें।
पाचन के लिए सावधानियां: भारी, तैलीय और जंक फूड से बचें। गर्म, हल्का और सुपाच्य खाना पचाने में मदद करता है।
बारिश में नहाना या भीगना सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन गंदे पानी से त्वचा में संक्रमण हो सकता है।
वायरल सर्दी में एंटीबायोटिक्स लेना बेकार हो सकता है, यह सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करता है, वायरस पर नहीं।
बारिश का मौसम कई बार मानसिक तनाव भी बढ़ा देता है। लगातार बीमारियों या घर में बंद रहने से मानसिक थकावट हो सकती है। डॉ. शाह कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का।
घर और सोसायटी में क्या कर सकते हैं
सामुदायिक जागरूकता बढ़ाएं। पानी जमा न होने दें। साफ-सफाई रखें और आसपास के लोगों को भी सतर्क करें।
स्कूलों और घरों में स्वच्छता बनाए रखें। हाथ धोने की आदत, साफ पानी और ताजा खाना सुनिश्चित करें।
पानी की गुणवत्ता पर नजर रखें। अगर पानी गंदा लगे, तो उसे उबालें या फिल्टर करें।
बारिश का मौसम जितना मन को ताजगी देता है, उतनी ही यह स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां भी लाता है। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता स्वच्छ पानी, ताजा खाना, मच्छर नियंत्रण, पाचन का ध्यान और मानसिक संतुलन से आप इस मौसम को बीमारी से बचकर आनंद से बिता सकते हैं। अगली बार जब बारिश की बूंदें गिरें, तो सिर्फ प्रकृति की खुशबू ही आपके साथ हो, अस्पताल की दवाइयां नहीं।
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