मानसून में कैसे रहें फिट? ये आसान टिप्स आपको रखेंगे बीमारियों से दूर

बारिश का मौसम जितना मन को ताजगी देता है, उतनी ही यह स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां भी लाता है। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता स्वच्छ पानी, ताजा खाना, मच्छर नियंत्रण, पाचन का ध्यान और मानसिक संतुलन से आप इस मौसम को बीमारी से बचकर आनंद से बिता सकते हैं। अगली बार जब बारिश की बूंदें गिरें, तो सिर्फ प्रकृति की खुशबू ही आपके साथ हो, अस्पताल की दवाइयां नहीं।