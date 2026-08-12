भारत के 5 धार्मिक स्थल जो बदल देंगे आपकी सोच; कठिन सवालों का जवाब और सहिष्णुता का संदेश दे रहे धर्मस्थल

देश के इन 5 स्थलों की खासियत है कि ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विचारों के केंद्र हैं। यहां इतिहास, दर्शन और मानवता मिलकर गहरे सवाल खड़े करते हैं। इन स्थलों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक है। अनुभव मंटप का योगदान भारतीय समाज में समता और संवाद की परंपरा को बढ़ावा देने में रहा है। त्रिमंदिर धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, जो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को एक मंच पर लाता है। उनाकोटी की शिल्पकला प्राचीन भारतीय कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है, जबकि अगम कुआं अशोक के जीवन के परिवर्तनकारी पहलुओं को उजागर करता है।