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राजस्थान के 5 अनछुए धार्मिक स्थल, जहां मिलता है सुकून और अध्यात्म का अनुभव

राजस्थान के अनजाने धार्मिक स्थलों में असली शांति और अध्यात्म छिपा हुआ है। इन अद्भुत मंदिरों की यात्रा करके आप अपनी आत्मा को छूने वाले अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और भीड़-भाड़ से दूर सुकून पा सकते हैं। चलिए जानते हैं उन स्थलों के बारे में।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 12, 2026

Hidden Religious Places Rajasthan

राजस्थान के अनछुए धार्मिक स्थल। (फोटोः एआई)

राजस्थान मंदिरों और किलों के साथ ही कई ऐसे अनछुए धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है जो शांति, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा अनुभव देते हैं। करौली का गुफा मंदिर, पाली का परशुराम महादेव, अलवर का नल्देश्वर श्राइन, जालोर का सुधा माता मंदिर और कोटा का गैपरनाथ मंदिर जैसे स्थल भीड़ से दूर आध्यात्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करते हैं। ये स्थान राजस्थान की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का मौका देते हैं। इस लेख में इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, ।

अद्भुत मंदिरों का खजाना

राजस्थान पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर कई ऐसे धार्मिक स्थल दर्ज हैं जो आम यात्रियों की नजरों से दूर हैं, लेकिन अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता में किसी से कम नहीं। इनमें शामिल हैं:

  • गुफा मंदिर, करौलीः रणथंभौर के घने जंगलों में स्थित यह गुफा मंदिर, काइला देवी का मूल मंदिर माना जाता है। इसकी प्राकृतिक गुफा संरचना और शांत वातावरण इसे खास बनाते हैं।
  • परशुराम महादेव मंदिर, पालीः लगभग 3,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा मंदिर, परशुराम द्वारा बनाए जाने की कथा से जुड़ा है।
  • नल्देश्वर श्राइन, अलवरः पहाड़ी ढलानों के बीच दो प्राकृतिक तालाबों से घिरा यह शिव मंदिर, मानसून में विशेष रूप से आकर्षक होता है।
  • सुधा माता मंदिर, जालोरः अरावली की चोटियों पर स्थित यह मंदिर 1,220 मीटर की ऊंचाई पर है और देवी चामुंडा को समर्पित है।
  • गैपरनाथ मंदिर, कोटाः चंबल घाटी की खड़ी चट्टानों के बीच स्थित यह शिव मंदिर, झरने की मधुर आवाज और प्राकृतिक दृश्य से घिरा है।

इनके अलावा अभेद्या महल और करणी माता मंदिर (कोटा), अंधेश्वर पार्श्वनाथजी जैन मंदिर (बांसवाड़ा), सिरै मंदिर (जालोर), पांडु पोल (अलवर), श्री बीद के बालाजी (भीलवाड़ा), विथला देवो मंदिर (बांसवाड़ा) जैसे स्थल भी दर्शनीय हैं।

मेनाल मंदिर परिसर: इतिहास और शांति का संगम

बूंदी-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर अरावली की गोद में बसा मेनाल मंदिर परिसर आठवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों और दो कम प्रसिद्ध मठों का समूह है। ये स्थल अपनी पुरातात्विक और धार्मिक महत्ता के कारण खास हैं, लेकिन अभी भी कम जाने जाते हैं।

क्यों जाना चाहिए?

ये स्थल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही यात्रा के अनुभव को भी गहरा बनाते हैं। भीड़-भाड़ से दूर, ये जगहें आपको शांति, प्रकृति और इतिहास का अनूठा संगम देती हैं। मानसून में नल्देश्वर श्राइन के तालाब, गुफा मंदिर की ठंडी गुफा, सुधा माता मंदिर से खुलते दृश्य, ये सब अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बनाते हैं।

कैसे पहुंचें और क्या ध्यान रखें?

इन स्थलों तक पहुंचने के लिए निजी वाहन या टैक्सी सबसे सुविधाजनक विकल्प हैं। कई स्थल पहाड़ी या जंगल मार्गों पर हैं, इसलिए यात्रा से पहले मौसम और मार्ग की स्थिति जरूर जांच लें। मानसून में नल्देश्वर श्राइन और गैपरनाथ मंदिर का दृश्य और भी मनोहारी हो जाता है। वहीं, सुधा माता मंदिर की ऊंचाई और गुफा मंदिर की दुर्गमता को ध्यान में रखते हुए हल्के और आरामदायक जूते पहनें।

राजस्थान की धार्मिक विरासत का महत्व

राजस्थान की ये अनछुई धार्मिक जगहें सिर्फ दर्शन के लिए नहीं हैं, ये आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की भी शुरुआत हैं। ये स्थल धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। इन स्थलों की यात्रा से आप राजस्थान की समृद्ध परंपरा और इतिहास को गहराई से समझ सकते हैं।

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Updated on:

12 Aug 2026 04:50 pm

Published on:

12 Aug 2026 04:50 pm

Hindi News / Patrika+ / राजस्थान के 5 अनछुए धार्मिक स्थल, जहां मिलता है सुकून और अध्यात्म का अनुभव

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