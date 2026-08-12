राजस्थान के 5 अनछुए धार्मिक स्थल, जहां मिलता है सुकून और अध्यात्म का अनुभव

राजस्थान मंदिरों और किलों के साथ ही कई ऐसे अनछुए धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है जो शांति, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा अनुभव देते हैं। करौली का गुफा मंदिर, पाली का परशुराम महादेव, अलवर का नल्देश्वर श्राइन, जालोर का सुधा माता मंदिर और कोटा का गैपरनाथ मंदिर जैसे स्थल भीड़ से दूर आध्यात्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करते हैं। ये स्थान राजस्थान की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का मौका देते हैं। इस लेख में इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, ।