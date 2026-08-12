राजस्थान के 5 अनछुए धार्मिक स्थल, जहां मिलता है सुकून और अध्यात्म का अनुभव

राजस्थान के अनछुए धार्मिक स्थल। (फोटोः एआई)
राजस्थान मंदिरों और किलों के साथ ही कई ऐसे अनछुए धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है जो शांति, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा अनुभव देते हैं। करौली का गुफा मंदिर, पाली का परशुराम महादेव, अलवर का नल्देश्वर श्राइन, जालोर का सुधा माता मंदिर और कोटा का गैपरनाथ मंदिर जैसे स्थल भीड़ से दूर आध्यात्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करते हैं। ये स्थान राजस्थान की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का मौका देते हैं। इस लेख में इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, ।
राजस्थान पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर कई ऐसे धार्मिक स्थल दर्ज हैं जो आम यात्रियों की नजरों से दूर हैं, लेकिन अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता में किसी से कम नहीं। इनमें शामिल हैं:
इनके अलावा अभेद्या महल और करणी माता मंदिर (कोटा), अंधेश्वर पार्श्वनाथजी जैन मंदिर (बांसवाड़ा), सिरै मंदिर (जालोर), पांडु पोल (अलवर), श्री बीद के बालाजी (भीलवाड़ा), विथला देवो मंदिर (बांसवाड़ा) जैसे स्थल भी दर्शनीय हैं।
बूंदी-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर अरावली की गोद में बसा मेनाल मंदिर परिसर आठवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों और दो कम प्रसिद्ध मठों का समूह है। ये स्थल अपनी पुरातात्विक और धार्मिक महत्ता के कारण खास हैं, लेकिन अभी भी कम जाने जाते हैं।
ये स्थल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही यात्रा के अनुभव को भी गहरा बनाते हैं। भीड़-भाड़ से दूर, ये जगहें आपको शांति, प्रकृति और इतिहास का अनूठा संगम देती हैं। मानसून में नल्देश्वर श्राइन के तालाब, गुफा मंदिर की ठंडी गुफा, सुधा माता मंदिर से खुलते दृश्य, ये सब अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बनाते हैं।
इन स्थलों तक पहुंचने के लिए निजी वाहन या टैक्सी सबसे सुविधाजनक विकल्प हैं। कई स्थल पहाड़ी या जंगल मार्गों पर हैं, इसलिए यात्रा से पहले मौसम और मार्ग की स्थिति जरूर जांच लें। मानसून में नल्देश्वर श्राइन और गैपरनाथ मंदिर का दृश्य और भी मनोहारी हो जाता है। वहीं, सुधा माता मंदिर की ऊंचाई और गुफा मंदिर की दुर्गमता को ध्यान में रखते हुए हल्के और आरामदायक जूते पहनें।
राजस्थान की ये अनछुई धार्मिक जगहें सिर्फ दर्शन के लिए नहीं हैं, ये आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की भी शुरुआत हैं। ये स्थल धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। इन स्थलों की यात्रा से आप राजस्थान की समृद्ध परंपरा और इतिहास को गहराई से समझ सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग