स्वतंत्रता दिवस विशेष: कौन थे लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत राय, जिनके एक फैसले से कश्मीर बन गया भारत का हिस्सा

हमारा देश इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का जिक्र अवश्य होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन युवा राष्ट्र के लिए असली परीक्षा अभी बाकी थी। आजादी के महज ढाई महीने बाद ही कश्मीर की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई, जिसने तय किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा या नहीं। इस लड़ाई के सबसे बड़े नायकों में एक नाम है- लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय, जिनके एक फैसले ने कश्मीर की तकदीर बदल दी। रणजीत राय ने अपनी जान देकर श्रीनगर को दुश्मन के कब्जे से बचाया।