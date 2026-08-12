रॉकेट हमेशा पूर्व दिशा में ही क्यों किए जाते हैं लॉन्च? क्या आप जानते हैं पृथ्वी की रफ्तार है फ्री स्पीड बूस्टर!

नहीं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। रॉकेट किस दिशा में जाएगा, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सैटेलाइट को किस तरह की कक्षा में पहुंचाना है। अगर मिशन कम झुकाव वाली (low-inclination) कक्षा का है, तो पूर्व दिशा का फायदा भरपूर मिलता है। लेकिन अगर सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट यानी उत्तर-दक्षिण दिशा वाली कक्षा में भेजना हो, तो पृथ्वी के घूर्णन का यह 'फ्री राइड' काफी हद तक बेअसर हो जाता है और उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है।