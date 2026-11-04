2017 से पहले यूपी में था ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया’ का राज, अब ODOP से बनी पहचान: नितिन नवीन

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर नितिन नवीन ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने का समय था, तब विपक्ष गायब रहा। अब रामलीला के मंचों से विरोध प्रदर्शन कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगाना विपक्ष की आदत बन गई है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची के पारदर्शी पुनरीक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों को बूथ, जिला और राज्य स्तर पर भागीदारी का अधिकार दिया गया है।