गोरखपुर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ पदयात्रा में शामिल हुए CM योगी

गोरखपुर में बुधवार को भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के जरिए पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। गोरक्ष क्षेत्र के 12 जिलों से हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनसभा में पहुंचे हैं। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा के बाद दो किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों के प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं।