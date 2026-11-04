लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ: ‘चुनाव में हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस’, CM योगी बोले- विपक्ष अराजकता की राजनीति कर रहा है

Nitin Nabin Gorakhpur Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों में हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की हताशा अब अराजकता की राजनीति में बदल गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का पूरा अभाव है। योगी ने जनादेश के अनादर को भी इसी सोच का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने और अराजकता के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए वह आज गोरखपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता भी जताई।