MLC Election 2026 : सीएम योगी के गढ़ में कांटे की लड़ाई, सिर्फ 307 मत से जीती भाजपा, निर्दलीय राजेश ने छुड़ाये भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी के पसीने

गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC सीट पर हार के बाद प्रत्याशी राजीव यादव ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है और 1000 वोटों की चोरी हुई है। राजीव यादव ने कहा कि वह इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग जाएंगे और कोर्ट में भी अपील करेंगे। उन्होंने चौथे राउंड में गिने गए 1,612 मतों की फोरेंसिक जांच कराने की मांग की। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान लगातार करीब 35 घंटे से ड्यूटी कर रहे एजेंट भी थककर चूर हो गए।