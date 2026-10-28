MLC चुनाव में धांधली के आरोपों पर ओमप्रकाश राजभर का पलटवार, बोले- हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव

UP MLC Election: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उनके आरोपों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा कि चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव वोट चोरी, धांधली और ईवीएम को लेकर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हर चुनाव के बाद इसी तरह की बातें करते हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को चुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और अगली बार ज्यादा तैयारी और मेहनत के साथ चुनाव लड़ना चाहिए।