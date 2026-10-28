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UP MLC Election Result: 5 सीटों के नतीजे आए, BJP ने 4 पर दर्ज की जीत; कई सीटों पर सपा आगे

उत्तर प्रदेश MLC चुनाव में बीजेपी ने अब तक 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि वाराणसी शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव विजयी हुए हैं। आगरा शिक्षक और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट पर सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 28 Oct 2026, 9:37 AM IST

UP MLC Election Result

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) चुनाव में अब तक 5 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। (Grok Photo)

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (MLC) चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है। अब तक 5 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि वाराणसी की शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव विजयी हुए हैं। दूसरी ओर, कई सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी है। आगरा में शिक्षक सीट पर सपा के आकाश अग्रवाल और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट पर मान सिंह यादव आगे हैं। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी और निर्दलीय राजीव यादव के बीच करीबी मुकाबला है।

भाजपा ने मेरठ की दोनों सीटें जीतीं

भाजपा ने मेरठ की स्नातक और शिक्षक, दोनों विधान परिषद सीटों पर जीत दर्ज की है। मेरठ स्नातक सीट पर दिनेश गोयल और शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा विजयी हुए। बरेली शिक्षक सीट पर भाजपा के हरि सिंह ढिल्लों ने जीत दर्ज की, जबकि लखनऊ शिक्षक सीट पर भाजपा के उमेश द्विवेदी जीते। वाराणसी शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है।

खंडप्रत्याशी जीते/आगेप्रत्याशी हारे/पीछेनतीजा/अंतर
मेरठ शिक्षकश्रीचंद शर्मा (BJP)डॉ. नितिन कुमार तोमर (SP)BJP की जीत
मेरठ स्नातकदिनेश गोयल (BJP)प्रमेंद्र सिंह भाटी (SP)BJP की जीत
बरेली-मुरादाबाद शिक्षकडॉ. हरि सिंह ढिल्लों (BJP)दानिश अख्तर (SP)BJP की जीत
लखनऊ शिक्षकउमेश द्विवेदी (BJP)सुशील कुमार पटेल (SP)BJP की जीत
वाराणसी शिक्षकलाल बिहारी यादव (SP)डॉ. प्रमोद मिश्रा (BJP)SP की जीत
आगरा शिक्षकडॉ. आकाश अग्रवाल (SP)हरि किशोर तिवारी (BJP)SP 3,698 वोटों से आगे
आगरा स्नातकडॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह (BJP)शशांक यादव (SP)BJP 8,856 वोटों से आगे
इलाहाबाद-झांसी स्नातकडॉ. मान सिंह यादव (SP)अशोक कुमार राठौर (BJP)SP 15,257 वोटों से आगे
लखनऊ स्नातककांति सिंह (SP)अवनीश सिंह (BJP)SP आगे, अंतर उपलब्ध जानकारी में नहीं
वाराणसी स्नातकआशुतोष सिन्हा (SP)BJP प्रत्याशीSP 2,900 वोटों से आगे
गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षकध्रुव कुमार त्रिपाठी (BJP)राजीव यादव (निर्दलीय)BJP 466 वोटों से आगे

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28 Oct 2026, 9:37 AM IST

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