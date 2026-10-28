UP MLC Election Result: 5 सीटों के नतीजे आए, BJP ने 4 पर दर्ज की जीत; कई सीटों पर सपा आगे

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (MLC) चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है। अब तक 5 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि वाराणसी की शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव विजयी हुए हैं। दूसरी ओर, कई सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी है। आगरा में शिक्षक सीट पर सपा के आकाश अग्रवाल और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट पर मान सिंह यादव आगे हैं। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी और निर्दलीय राजीव यादव के बीच करीबी मुकाबला है।