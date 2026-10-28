UP MLC Election Result: 5 सीटों के नतीजे आए, BJP ने 4 पर दर्ज की जीत; कई सीटों पर सपा आगे

उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) चुनाव में अब तक 5 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। (Grok Photo)
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (MLC) चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है। अब तक 5 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि वाराणसी की शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव विजयी हुए हैं। दूसरी ओर, कई सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी है। आगरा में शिक्षक सीट पर सपा के आकाश अग्रवाल और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट पर मान सिंह यादव आगे हैं। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी और निर्दलीय राजीव यादव के बीच करीबी मुकाबला है।
भाजपा ने मेरठ की स्नातक और शिक्षक, दोनों विधान परिषद सीटों पर जीत दर्ज की है। मेरठ स्नातक सीट पर दिनेश गोयल और शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा विजयी हुए। बरेली शिक्षक सीट पर भाजपा के हरि सिंह ढिल्लों ने जीत दर्ज की, जबकि लखनऊ शिक्षक सीट पर भाजपा के उमेश द्विवेदी जीते। वाराणसी शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है।
|खंड
|प्रत्याशी जीते/आगे
|प्रत्याशी हारे/पीछे
|नतीजा/अंतर
|मेरठ शिक्षक
|श्रीचंद शर्मा (BJP)
|डॉ. नितिन कुमार तोमर (SP)
|BJP की जीत
|मेरठ स्नातक
|दिनेश गोयल (BJP)
|प्रमेंद्र सिंह भाटी (SP)
|BJP की जीत
|बरेली-मुरादाबाद शिक्षक
|डॉ. हरि सिंह ढिल्लों (BJP)
|दानिश अख्तर (SP)
|BJP की जीत
|लखनऊ शिक्षक
|उमेश द्विवेदी (BJP)
|सुशील कुमार पटेल (SP)
|BJP की जीत
|वाराणसी शिक्षक
|लाल बिहारी यादव (SP)
|डॉ. प्रमोद मिश्रा (BJP)
|SP की जीत
|आगरा शिक्षक
|डॉ. आकाश अग्रवाल (SP)
|हरि किशोर तिवारी (BJP)
|SP 3,698 वोटों से आगे
|आगरा स्नातक
|डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह (BJP)
|शशांक यादव (SP)
|BJP 8,856 वोटों से आगे
|इलाहाबाद-झांसी स्नातक
|डॉ. मान सिंह यादव (SP)
|अशोक कुमार राठौर (BJP)
|SP 15,257 वोटों से आगे
|लखनऊ स्नातक
|कांति सिंह (SP)
|अवनीश सिंह (BJP)
|SP आगे, अंतर उपलब्ध जानकारी में नहीं
|वाराणसी स्नातक
|आशुतोष सिन्हा (SP)
|BJP प्रत्याशी
|SP 2,900 वोटों से आगे
|गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक
|ध्रुव कुमार त्रिपाठी (BJP)
|राजीव यादव (निर्दलीय)
|BJP 466 वोटों से आगे
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