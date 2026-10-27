‘तो उसी दिन हार जाती बीजेपी’: धर्म कश्यप की सपा में एंट्री पर बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे अभी पता चला है कि कांति सिंह के चुनाव में बूथ नंबर 97 पर ऐसे वोट मिले हैं, जिन्हें मोड़ा ही नहीं गया था। सोचिए, बीजेपी वोट की चोरी भी ईमानदारी से नहीं कर पा रही है। वे पकड़े गए हैं, क्योंकि बिना मोड़े वोट कैसे डाले जा सकते हैं? यहां बैठे सभी लोग यह बात जानते होंगे। मतदाताओं को साफ तौर पर बताया जाता है कि बैलेट पेपर को कैसे मोड़ना है, और जब उन्हें बैलेट पेपर दिया जाता है, तो वह पहले से ही मुड़ा हुआ होता है। इसके बाद वे उसे मोड़कर बैलेट बॉक्स में डालते हैं। लेकिन बॉक्स में ऐसे वोट मिले हैं जिन्हें मोड़ा ही नहीं गया था। सोचिए, वे तो शायद वोटों से भरा पूरा बॉक्स ही ले आए होंगे।