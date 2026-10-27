‘लोकतंत्र का मजाक न बनाए चुनाव आयोग’: एमएलसी चुनाव की मतगणना में देरी पर भड़के अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav X Post MLC Election:उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव परिणाम में हो रही देरी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नतीजों को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मतों की गिनती जानबूझकर धीमी कराई जा रही है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से हर राउंड का आधिकारिक परिणाम भी जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों और मीडिया के साथ भी मतगणना से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की जा रही है।