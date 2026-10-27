27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘लोकतंत्र का मजाक न बनाए चुनाव आयोग’: एमएलसी चुनाव की मतगणना में देरी पर भड़के अखिलेश यादव

UP MLC Election Results: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि UP MLC वोट काउंटिंग में जानबूझकर देरी की जा रही है। वोट बहुत धीरे-धीरे गिने जा रहे हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Updated: 27 Oct 2026, 7:11 PM IST

SP chief Akhilesh Yadav

सपा प्रमुख अखिलेश यादव फोटो-ANI

Akhilesh Yadav X Post MLC Election:उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव परिणाम में हो रही देरी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नतीजों को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मतों की गिनती जानबूझकर धीमी कराई जा रही है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से हर राउंड का आधिकारिक परिणाम भी जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों और मीडिया के साथ भी मतगणना से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की जा रही है।

'जब तक जीत का पर्चा नहीं मिलेगा, चैन से नहीं बैठेंगे'

चुनाव आयोग पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को डेमोक्रेसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी वोट काउंटिंग पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक सभी कार्यकर्ता सतर्क रहेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ने किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और केस करेंगे।

आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

आगरा में MLC मतगणना को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मंडी समिति के गेट के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मतगणना रोकने का आरोप लगाया। मतगणना स्थल के बाहर प्रदर्शन के चलते माहौल गरमाया। पुलिस ने समझा-बुझाकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया।

MLC सीटों पर रुझान आना शुरू

यूपी में 11 MLC सीटों पर रुझान आना शुरू हो गया है। लखनऊ शिक्षक MLC सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश द्विवेदी आगे चल रहे है। आगरा से सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल आगे चल रहे है। मेरठ से बीजेपी के श्रीचंद शर्मा ने बढ़त बना रखी है। गोरखपुर से सपा के संजयन त्रिपाठी आगे चल रहे है। वाराणसी में शिक्षक MLC सीट पर मतगणना जारी है। पहले राउंड में सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की मतगणना जारी है। सभी की नजरें अब दूसरे राउंड के नतीजों पर टिकी हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 7:11 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘लोकतंत्र का मजाक न बनाए चुनाव आयोग’: एमएलसी चुनाव की मतगणना में देरी पर भड़के अखिलेश यादव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘तो उसी दिन हार जाती बीजेपी’: धर्म कश्यप की सपा में एंट्री पर बोले अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav
लखनऊ

‘EVM से चुनाव होना बड़े शर्म की बात’, EC और केंद्र सरकार पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना, बोले- बड़े प्रदर्शन का भी नहीं हो रहा असर

swami-prasad-maurya-controversial-statements-ramcharitmanas-and-others
लखनऊ

योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: यूपी में चार लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में विकास और निवेश से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

एमएलसी चुनाव के नतीजों का लंबा इंतजार! 48 घंटे तक चल सकती है गिनती

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों के नतीजों पर टिकी निगाहें (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
यूपी न्यूज

UP Cabinet Meeting: ‘एक गाय पालने पर 50 हजार का मिलेगा अनुदान’, यूपी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर, कंपनियों के मर्जर पर भी बड़ा फैसला

UP Cabinet Meeting, CM Yogi Adityanath, UP Government Scheme, Animal Husbandry, UP Cabinet Meeting Cow Grant
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.