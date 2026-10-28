यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को कोर्ट का अंतिम मौका, एक हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब

Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का आखिरी मौका दिया है। यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें बृजभूषण सिंह को छह महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया गया था। चार महिला पहलवानों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अब जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें और समय नहीं दिया जाएगा।