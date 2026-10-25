PET-2026: गोरखपुर के 52 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, जूते-मोजे उतरवाकर अभ्यर्थियों की जांच

परीक्षा की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए पर्यटन भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां कक्ष संख्या तीन और चार में डबल लॉक की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के संस्थागत स्तर पर संचालन की जिम्मेदारी डॉ. राकेश प्रताप सिंह को सौंपी गई है, जबकि अब्दुल सिद्दीकी को प्रभारी बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग की जिम्मेदारी संबंधित संस्था निभाएगी। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।