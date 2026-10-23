गोरखपुर में 18 बूथों पर सुबह आठ बजे से वोटिंग, 16 प्रत्याशी मैदान में; मतपत्र पर वरीयता के आधार पर देना होगा वोट

शिक्षक एमएलसी चुनाव में ईवीएम के बजाय मतपत्र और मतपेटिका का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदाताओं को प्रत्याशियों के नाम के सामने अपनी पसंद के क्रम में वरीयता दर्ज करनी होगी। पहली पसंद के लिए ‘1’, दूसरी के लिए ‘2’ और इसी क्रम में आगे की वरीयता लिखी जा सकती है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई कलम का ही इस्तेमाल करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मतपत्र अवैध हो सकता है।