बुलेटप्रूफ गाड़ी में सवार होकर निकले योगी, जयकारों से गूंजा गोरखपुर

मान्यता है कि लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटते समय भगवान श्रीराम गोरखपुर में रुके थे, जहां बाबा गोरखनाथ ने उनका राजतिलक किया था। तभी से गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर विजयादशमी पर यह परंपरा निभाते आ रहे हैं। नौ दिन का व्रत रखने के बाद पीठाधीश्वर बाबा गोरखनाथ के दर्शन करते हैं और मानसरोवर में भगवान शिव की पूजा के बाद रामलीला मैदान पहुंचकर श्रीराम का राजतिलक करते हैं। यह परंपरा गोरखपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।