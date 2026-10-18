गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, अष्टमी से दशहरे तक गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे

गोरखनाथ मंदिर की विजयादशमी शोभायात्रा धार्मिक परंपरा के साथ सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। इसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होते हैं। मुस्लिम और बुनकर समाज के लोग भी शोभायात्रा का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा के मुताबिक, उनका परिवार तीन पीढ़ियों से इस शोभायात्रा का स्वागत करता आ रहा है। दशहरे पर गोरखनाथ मंदिर में भोज का आयोजन भी होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। गोरक्षपीठ की विजयादशमी परंपरा में शक्ति आराधना, रामभक्ति और सामाजिक समरसता के विविध रंग एक साथ दिखाई देंगे।