गोरखपुर में छात्राओं के हाथों में पुलिसिंग की कमान, एक दिन की एसपी बनीं धृति और नैन्सी

एसपी नार्थ राजेश गुनावत ने दोनों छात्राओं को पुलिसिंग की जिम्मेदारी सौंपते हुए अधिकारियों के कार्य और अधिकारों की जानकारी दी। छात्राओं ने फरियादियों से बातचीत कर उनकी शिकायतों की प्रकृति समझी और प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जाना कि पुलिस अधिकारी किस तरह शिकायतों की गंभीरता का आकलन कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत दोनों छात्राओं के हाथों में नॉर्थ क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।