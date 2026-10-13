गोरखपुर में ग्राम प्रहरी सम्मेलन, मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान

मंडलायुक्त ने अपने अलीगढ़ जिलाधिकारी रहते हुए हुई एक घटना का उल्लेख कर ग्राम प्रहरियों की सतर्कता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि एक महिला रात करीब एक बजे अपनी मौसी के घर जा रही थी, और ऐसे समय में स्थानीय स्तर पर सक्रिय सूचना तंत्र तथा ग्राम प्रहरियों की सजगता सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होती है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी अपने क्षेत्र से परिचित होने के कारण पुलिस को समय पर उपयोगी जानकारी दे सकते हैं।