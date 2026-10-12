सीएम योगी ने मिशन शक्ति रैली को दिखाई हरी झंडी, महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण का दिया संदेश

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम करना और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध सहायता तंत्र तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है।रैली के माध्यम से लोगों को महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनने तथा महिलाओं और बालिकाओं के सम्मानजनक एवं सुरक्षित वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया गया।