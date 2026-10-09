गोरखपुर में साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश: 5 गिरफ्तार, 4.09 करोड़ रुपये के फ्रॉड का खुलासा

Cyber Fraud With Myul Account:गोरखपुर पुलिस की साइबर सेल और चिलुआताल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने साइबर अपराध से अर्जित धनराशि को म्यूल बैंक खातों के जरिए निकालकर क्रिप्टोकरेंसी में बदलने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में गिरोह से जुड़े 34 म्यूल बैंक खातों के माध्यम से करीब 4 करोड़ 9 लाख 11 हजार 738 रुपये के साइबर फ्रॉड से संबंधित शिकायतें सामने आई हैं।