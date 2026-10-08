Gonda News: पापा मुझे घर से निकाल दिया, बेटी की आखिरी बात के बाद अस्पताल पहुंचे पिता, बेटी की मौत; पति समेत 3 गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार 9 जून 2026 की सुबह करीब छह बजे प्रीति ने अपने पिता को फोन किया था। उसने बताया कि ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की है। उसे घर से निकाल दिया गया है। उसका सामान भी बाहर कर दिया गया है। बेटी की यह बात सुनकर पिता और परिवार के लोग चिंतित हो गए। इसके कुछ समय बाद प्रीति के पति सुनील कुमार ने परिवार को फोन किया। उसने बताया कि प्रीति को गोण्डा के ओएन पाण्डेय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि प्रीति की मौत हो चुकी है। बेटी की मौत के बाद पिता ने धानेपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा अपराध संख्या 211/2026 दर्ज किया। इसमें बीएनएस की धारा 80(2), 85, 115(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।