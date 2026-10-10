चाइनीज मांझे ने ली एक और युवक की जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

मृतक की पहचान सूर्यकुंड निवासी रमेश कन्नौजिया के रूप में हुई है। वह एक कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करते थे। शनिवार दोपहर करीब एक बजे वह अपनी मोपेड से दुकान जा रहे थे। इसी दौरान हार्बर्ट बांध के पास उनकी गर्दन चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। मांझे से उनकी गर्दन का बड़ा हिस्सा कट गया और वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया