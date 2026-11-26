Gorakhpur News: गोरखपुर जिले के गगहा क्षेत्र में किन्नर बिजली के पति रविकेश गौतम की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्रीय वर्चस्व और इलाके के बंटवारे को लेकर चल रही रंजिश में हत्या की साजिश रची गई थी। 19 नवंबर को कलानी मोड़ के पास बिजली किन्नर और रविकेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इसमें रविकेश की मौत हो गई थी, जबकि बिजली घायल हुई थीं। मनचली उर्फ सन्नी किन्नर ने बिजली किन्नर और उनके पति रविकेश को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी। वारदात को अंजाम देने वाला शूटर शेरू उर्फ मित्रपाल अभी फरार है।