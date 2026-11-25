Serious blame on BJP Mahanagar adhyakash: भाजपा की वार्ड नंबर 18 गायत्री नगर, झरना टोला-कूड़ाघाट की पार्षद माया देवी ने भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने महानगर अध्यक्ष पर संगठनात्मक उपेक्षा, कार्यकर्ताओं को अपमानित करने, सरकारी कार्यों में अनियमितता और विरोध करने वालों को मुकदमों में फंसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में माया देवी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर महानगर अध्यक्ष के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी शिकायत भेजी जाएगी।