Large scale transffer in police department: जिले की पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 211 उपनिरीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। जनहित और प्रशासनिक हित में जारी आदेश के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न थानों में तैनात उपनिरीक्षकों को दूसरे थानों में भेजा गया है। तबादला सूची में महिला उपनिरीक्षक भी शामिल हैं। कई चौकी प्रभारियों की तैनाती में भी बदलाव किया गया है। सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को तत्काल नई तैनाती स्थल पर रवाना करने का निर्देश दिया गया है।