पुलिस के अनुसार, 22 नवंबर को आशुतोष शुक्ला ने सोने की दो चेन और एक कड़ा लेकर आते समय लूट की सूचना दी थी। जांच में सूचना मिली कि वह अपने सहयोगी सुनील मिश्रा के साथ सोना बेचने के लिए घंटाघर स्थित सोना मंडी जा रहा है। इसके बाद कैंट पुलिस और एसओजी की टीम ने कौव्वाबाग अंडरपास के पास घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में आशुतोष के पास से सोने की दो चेन और एक लाख रुपये नकद मिले, जबकि सुनील के कब्जे से सोने का एक कड़ा और एक लाख रुपये बरामद हुए। पूछताछ में पुलिस ने दावा किया कि दोनों ने बरामद सोने के तस्करी का होने और लूट की झूठी सूचना देने की बात स्वीकार की है।