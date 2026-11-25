CM Dashboard Meeting: गोरखपुर में सांसद और विधायक निधि से कराए जा रहे विकास कार्यों में देरी और लापरवाही पर सीडीओ अभिषेक कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान कई विभागों की सुस्ती सामने आई। सबसे ज्यादा लापरवाही विद्युत विभाग में मिली। हैरानी की बात यह रही कि कुछ अधिकारी बिना संबंधित फाइल और पूरी जानकारी के ही बैठक में पहुंच गए। इस पर सीडीओ ने कड़ी फटकार लगाते हुए कौड़ीराम के विद्युत अधिशासी अभियंता और यूपी सीडको के आशुतोष द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।