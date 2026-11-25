जीयनपुर पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए तीनों आरोपी देवरिया जनपद के रुद्रपुर नगर पंचायत के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी बैंक में जाकर वहां पर्ची भरने में असमर्थ लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उनसे पैसे लेकर उन्हें कागज थमा दिया करते थे। आरोपियों के खिलाफ दो ऐसे मामले आजमगढ़ में सामने आए हैं, जिसमें एक में उन्होंने 74 हजार रुपए लेकर कागज की गड्डी पकड़ा दी थी और जीयनपुर से 49 हजार रुपए निकाल कर जा रही एक महिला के बैग को बदलकर उसके साथ ठगी कर ली थी। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आजमगढ़, देवरिया, बुलंदशहर, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज में कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के पास से कैश और असलहा व कारतूस भी बरामद हुए हैं।