जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई बस लखनऊ से बिहार जा रही थी। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान तीन बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बसें क्षतिग्रस्त हो गईं और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जबकि उन्हें हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया जारी है।