पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण दुर्घटना
Azamgarh Accident: आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। आजमगढ़ के सठियांव क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के 252.6 किलोमीटर प्वाइंट पर तीन बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई बस लखनऊ से बिहार जा रही थी। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान तीन बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बसें क्षतिग्रस्त हो गईं और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जबकि उन्हें हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया जारी है।
वहीं, दुर्घटनाग्रस्त बसों के मलबे को एक्सप्रेसवे से हटाने का कार्य भी कराया जा रहा है, ताकि यातायात बहाल किया जा सके। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अकवान' के प्रभाव से पूर्वांचल में मौसम में बदलाव और घना कोहरा छाया हुआ है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
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