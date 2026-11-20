Encounter news azamgarh: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी प्रतिबंधित पशुओं को चुरा लेते थे और अवैध रूप से उनका वध करने के बाद उसके मांस को बेच दिया करते थे और उसे अर्जित पैसों को आपस में बांट लिया करते थे। इस दौरान पुलिस ने एक अर्टिगा कार, मोटरसाइकिल, चाकू व वध के लिए ले जाए जा रहे दो पशुओं एवं एक बछड़े को सकुशल बरामद कर लिया है।