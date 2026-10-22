बनना चाहता था फौजी लेकिन बन गया अपराधी, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में मारी गोली, मुकदमे में सुलह नहीं करने पर किया था जानलेवा हमला

पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के कटियारी निवासी लक्ष्मीकांत यादव का पुत्र अंकित यादव है। अंकित के पास से .315 बोर का अवैध देसी तमंचा .315 बोर का दो खोखा कारतूस और .315 बोर का एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह आजमगढ़ में रहकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। 19 अक्टूबर को सत्यम यादव के बुलाने पर वह चौको बाजार पहुंचा, जहां पुराने मुकदमे में सुलह न करने की रंजिश को लेकर राम प्रसाद यादव व प्रशांत यादव पर अन्य लोगों के साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद वह फरार हो गया था।