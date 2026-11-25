Transfer (photo-patrika)
IPS Transfer: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बुधवार को बड़ा फेरबदल हुआ। जारी सूची के अनुसार अपर पुलिस उपायुक्त और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट के साथ कई जिलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। कुछ को पीएसी, एएनटीएफ, एटीएस, एसीओ, पीटीएस, यातायात निदेशालय और पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में भी तैनाती मिली है।
आईपीएस पुनीत द्विवेदी को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ बनाया गया है। नीतू को वाराणसी से गौतमबुद्धनगर भेजा गया है। शिवा सिंह को कानपुर नगर से आगरा और अमित कुमावत को लखनऊ से गाजियाबाद में तैनाती दी गई है।
इसी तरह किरण यादव को कमिश्नरेट लखनऊ से एएनटीएफ मुख्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) बनाया गया है। पुष्कर वर्मा को प्रयागराज से फतेहगढ़, आदित्य को आगरा से बदायूं और शैव्या गोयल को गौतमबुद्धनगर से गाजियाबाद भेजा गया है।
|क्र0
|अधिकारी का नाम व बैच
|कहां से
|कहां को
|1
|2
|3
|4
|1
|पुनीत द्विवेदी, आईपीएस-आरआर-2020
|अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतीक्षारत्, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ।
|2
|श्रीमती नीतू, आईपीएस-आरआर-2020
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, गौतमबुद्धनगर।
|3
|श्रीमती शिवा सिंह, आईपीएस-आरआर-2020
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर।
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, आगरा।
|4
|श्री अमित कुमावत, आईपीएस-आरआर-2020
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ।
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, गाजियाबाद।
|5
|श्रीमती किरन यादव, आईपीएस-आरआर-2021
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ।
|अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), ए.एन.टी.एफ, मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
|6
|श्री पुष्कर वर्मा, आईपीएस-आरआर-2021
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, प्रयागराज।
|अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहगढ़।
|7
|श्री आदित्य, आईपीएस-आरआर-2021
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, आगरा।
|अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद बदायूं।
|8
|श्रीमती शैव्या गोयल, आईपीएस-आरआर-2021
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, गौतमबुद्धनगर।
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, गाजियाबाद।
|9
|श्रीमती भवरे दीक्षा अरुण, आईपीएस-आरआर-2021
|अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद शाहजहांपुर।
|अपर पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0, मेरठ।
|10
|सुश्री माविस टॉक, आईपीएस-आरआर-2022
|अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सोनभद्र।
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ।
|क०सं०
|नाम
|कहाँ से
|कहाँ को
|1
|श्री कुमार रणविजय सिंह
|अपर पुलिस अधीक्षक (नगर), जनपद मुरादाबाद
|अपर पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण), जनपद आजमगढ़
|2
|श्री अनूप कुमार
|अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ
|अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सोनभद्र
|3
|श्री देवेन्द्र सिंह-I
|उपसेनानायक, 39वीं वाहिनी पीएसी, मीरजापुर
|अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद शाहजहांपुर
|4
|श्रीमती इन्दुप्रभा सिंह
|अपर पुलिस अधीक्षक, एसीओ० मुख्यालय लखनऊ से कमिश्नरेट कानपुरनगर के पद पर स्थानान्तरणाधीन
|अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ
|5
|श्री अतुल कुमार चौबे
|अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), जनपद मुजफ्फरनगर
|अपर पुलिस अधीक्षक, (सुरक्षा), जनपद मथुरा
|6
|श्रीमती ममता कुरील
|अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध), जनपद अलीगढ़
|अपर पुलिस अधीक्षक, (यातायात), जनपद मुजफ्फरनगर
|7
|श्री गिरीश कुमार सिंह
|अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहगढ़
|अपर पुलिस अधीक्षक, (अपराध), जनपद अलीगढ़
|8
|श्री पीयूष कुमार सिंह
|अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद
|अपर पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण), जनपद मैनपुरी
|9
|श्री अभिषेक तिवारी
|अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद मैनपुरी
|अपर पुलिस अधीक्षक, (नगर), जनपद मुरादाबाद
|10
|श्री नितिन कुमार सिंह
|उपसेनानायक, 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर
|अपर पुलिस अधीक्षक, पी०टी०एस० मुरादाबाद
|11
|श्रीमती श्रेष्ठा
|अपर पुलिस अधीक्षक, ए०टी०एस० लखनऊ
|उपसेनानायक, 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर
|12
|श्रीमती नवीना शुक्ला
|अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), ए०एन०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ
|अपर पुलिस अधीक्षक, एसीओ० मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ
|13
|श्री नवीन कुमार सिंह
|अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ
|अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस महानिदेशक के स्टाफ ऑफिसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ
|14
|श्रीमती विभा सिंह
|अपर पुलिस अधीक्षक, पी०टी०एस०, मेरठ
|उपसेनानायक, 06वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ
|15
|श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्रा
|उपसेनानायक, 06वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ
|उपसेनानायक, 05वीं वाहिनी एस०एस०एफ०, सहारनपुर
|16
|श्री अरूण कुमार सिंह-II
|अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, लखनऊ
|अपर पुलिस अधीक्षक, (यातायात), जनपद आजमगढ़
|17
|डा० हृदेश कठेरिया
|अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद बदायूं
|अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ
|18
|श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव
|अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), जनपद आजमगढ़
|अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ
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