क०सं० नाम कहाँ से कहाँ को

1 श्री कुमार रणविजय सिंह अपर पुलिस अधीक्षक (नगर), जनपद मुरादाबाद अपर पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण), जनपद आजमगढ़

2 श्री अनूप कुमार अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सोनभद्र

3 श्री देवेन्द्र सिंह-I उपसेनानायक, 39वीं वाहिनी पीएसी, मीरजापुर अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद शाहजहांपुर

4 श्रीमती इन्दुप्रभा सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, एसीओ० मुख्यालय लखनऊ से कमिश्नरेट कानपुरनगर के पद पर स्थानान्तरणाधीन अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ

5 श्री अतुल कुमार चौबे अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), जनपद मुजफ्फरनगर अपर पुलिस अधीक्षक, (सुरक्षा), जनपद मथुरा

6 श्रीमती ममता कुरील अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध), जनपद अलीगढ़ अपर पुलिस अधीक्षक, (यातायात), जनपद मुजफ्फरनगर

7 श्री गिरीश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहगढ़ अपर पुलिस अधीक्षक, (अपराध), जनपद अलीगढ़

8 श्री पीयूष कुमार सिंह अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद अपर पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण), जनपद मैनपुरी

9 श्री अभिषेक तिवारी अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद मैनपुरी अपर पुलिस अधीक्षक, (नगर), जनपद मुरादाबाद

10 श्री नितिन कुमार सिंह उपसेनानायक, 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर अपर पुलिस अधीक्षक, पी०टी०एस० मुरादाबाद

11 श्रीमती श्रेष्ठा अपर पुलिस अधीक्षक, ए०टी०एस० लखनऊ उपसेनानायक, 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर

12 श्रीमती नवीना शुक्ला अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), ए०एन०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ अपर पुलिस अधीक्षक, एसीओ० मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ

13 श्री नवीन कुमार सिंह अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस महानिदेशक के स्टाफ ऑफिसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ

14 श्रीमती विभा सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, पी०टी०एस०, मेरठ उपसेनानायक, 06वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ

15 श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्रा उपसेनानायक, 06वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ उपसेनानायक, 05वीं वाहिनी एस०एस०एफ०, सहारनपुर

16 श्री अरूण कुमार सिंह-II अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, लखनऊ अपर पुलिस अधीक्षक, (यातायात), जनपद आजमगढ़

17 डा० हृदेश कठेरिया अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद बदायूं अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ