Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर उनके पैतृक गांव नदवां में भव्य तैयारियां की गई हैं। शिवांगी की शादी ऋषिकेश कुमार के साथ हो रही है। इस शादी में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता और खास मेहमान पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण सिंह भी पटना पहुंचे। उन्होंने अनंत सिंह के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र किया। शादी में मेहमानों के लिए 25 बीघे में पंडाल बनाया गया है। करीब चार लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। वहीं, हेलीकॉप्टर से आने वाले मेहमानों के लिए तीन हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं।