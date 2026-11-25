बृजभूषण शरण सिंह (Photo IANS)
Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर उनके पैतृक गांव नदवां में भव्य तैयारियां की गई हैं। शिवांगी की शादी ऋषिकेश कुमार के साथ हो रही है। इस शादी में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता और खास मेहमान पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण सिंह भी पटना पहुंचे। उन्होंने अनंत सिंह के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र किया। शादी में मेहमानों के लिए 25 बीघे में पंडाल बनाया गया है। करीब चार लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। वहीं, हेलीकॉप्टर से आने वाले मेहमानों के लिए तीन हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं।
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के लिए बिहार के बाढ़ स्थित लदमा गांव में भव्य आयोजन किया गया है। समारोह में पहुंच रहे लोगों की भीड़ को देखकर इसे शादी के बजाय महाकुंभ जैसा आयोजन बताया जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक एक लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। कई किलोमीटर दूर से लोग पैदल चलकर समारोह स्थल तक आ रहे हैं।
शादी समारोह में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पहुंचे। जदयू से अनंत सिंह को निकाले जाने के बाद दोनों की यह पहली मुलाकात बताई जा रही है। इसके अलावा नवादा से भाजपा सांसद विवेक ठाकुर भी अनंत सिंह के घर पहुंचे और उन्हें शादी की शुभकामनाएं दीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर उतरने वाला पहला हेलीकॉप्टर था।
शिवांगी की शादी में बारात भी खास चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक, पटना के बिहटा से आने वाली बारात में 151 गाड़ियों का काफिला शामिल होगा। अनंत सिंह ने अपने दामाद को तोहफे में डिफेंडर कार दी है।
शादी से पहले दोपहर में घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें शामिल होने के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी घोड़े लाए गए हैं। प्रतियोगिता के विजेता को थार गाड़ी दी जाएगी। दूसरे स्थान पर आने वाले को बाइक और तीसरे स्थान पर रहने वाले को स्कूटी मिलेगी।
शादी में मेहमानों के खाने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी मेहमानों के लिए करीब 10 बीघे में पंडाल बनाया गया है। यहां 30 स्टॉल लगाए जाएंगे। आम लोगों के भोजन के लिए करीब 15 बीघे में सात अलग-अलग पंडाल तैयार किए गए हैं।
भोज में करीब चार लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। इसके लिए 300 से ज्यादा चूल्हे लगाए गए हैं और करीब 500 हलवाई व कारीगर खाना तथा मिठाइयां बनाने में जुटे हैं। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी कारीगर बुलाए गए हैं। रसगुल्ला, गुलाब जामुन और लालमोहन समेत कई मिठाइयां बनाई जा रही हैं। दावा है कि 30 लाख से ज्यादा गुलाब जामुन तैयार किए जा रहे हैं। शादी का मुख्य कार्यक्रम रात में होगा, लेकिन सुबह से ही मेहमानों और लोगों का पहुंचना जारी है।
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