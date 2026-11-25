दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि सपा ने मुसलमानों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के तौर पर किया है। ओवैसी ने 'अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा' का नारा देते हुए मुस्लिमों के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की वकालत की है। ओवैसी का कहना है कि सपा सरकार के दौरान हुए कामों के लिए भी आजम खान को ही निशाना बनाया गया। इस पर आजम ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ओवैसी को उनसे इतनी ही सहानुभूति थी तो वह उनके घर आकर हालचाल पूछ सकते थे।