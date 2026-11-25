UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सपा-कांग्रेस के बीच दिल्ली में सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही थी। इसी बीच मंगलवार देर रात सपा ने पांच विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि इनमें सहारनपुर जिले की बेहट और सहारनपुर सीट भी शामिल हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की भी दावेदारी बताई जा रही थी। ऐसे में सपा की इस घोषणा को गठबंधन की बातचीत के बीच एक अहम राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।