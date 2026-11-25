सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों दलों के गठबंधन को 'ठगबंधन' बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों को स्वीकार नहीं करेगी। मौर्य ने कहा कि यह कोई अलायंस नहीं है, यह गुंडों, क्रिमिनल्स, करप्ट लोगों और दंगाइयों का अलायंस है। इस सो-कॉल्ड अलायंस की हालत न तो आज अच्छी है और न ही भविष्य में सुधरने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं। समाजवादी पार्टी को वोट देना अपने ऊपर मुसीबत बुलाना है, जबकि कांग्रेस को वोट देना देश को फिर से गिरावट की ओर ले जाना है।