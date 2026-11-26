पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर को एसओजी प्रभारी उमाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम चेकिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर साइन गोल्ड बेकरी, छपिया छितौना के पास वाहनों की जांच शुरू की गई। इसी दौरान महाराष्ट्र नंबर की हुंडई औरा कार को रोकने का इशारा किया गया तो चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर कार रोक ली। तलाशी में 35 किलो गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छपिया छितौना निवासी सैदा हुसैन उर्फ अच्छू पुत्र इफराक अहमद और मोहम्मद आदिल पुत्र निहाल अहमद के रूप में हुई है।