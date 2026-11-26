वहीं, मंडलायुक्त ने अधिकारियों-कर्मचारियों से संविधान के मूल आदर्शों के अनुरूप कार्य करने और नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों का पालन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ समाज में समानता और सद्भाव स्थापित करने के लिए आवश्यक है। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन जय प्रकाश, अपर आयुक्त न्यायिक राजेश श्रीवास्तव सहित मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।