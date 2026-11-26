बसपा प्रमुख ने केंद्र की अब तक की सरकारों के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण के संवैधानिक दायित्व के साथ गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकारों को ईमानदारी से काम करना चाहिए था। अगर इन जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया गया तो इसका हिसाब लिया जाना चाहिए। मायावती ने संविधान सभा में बाबा साहेब के समापन भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जातियों को देश विरोधी बताते हुए जातिवाद छोड़ने की जरूरत पर जोर दिया था। साथ ही भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही थी।