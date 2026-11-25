दहेज हत्या का आंकड़ा और भी चिंताजनक है। 2023 में देशभर में 6,156 दहेज हत्याएं दर्ज हुईं, जिनमें से यूपी का हिस्सा 2,122 था। 2024 में राष्ट्रीय आंकड़ा घटकर 5,737 रह गया, लेकिन यूपी में अभी भी 2,038 मामले दर्ज हुए-यानी देश की कुल दहेज हत्याओं का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा अकेले यूपी का है। बिहार दूसरे स्थान पर रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि शादी के कुछ महीनों या वर्षों के अंदर कई महिलाएं दहेज की मांग, प्रताड़ना और हिंसा का शिकार हो जाती हैं।