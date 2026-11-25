महिलाओं के साथ अपराध (फोटो एआई)
Domestic Violence UP: उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चेहरा घर की चारदीवारी के अंदर छिपा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बार-बार यही बताते हैं कि सड़क या सार्वजनिक स्थानों से ज्यादा खतरा पति, सास-ससुर और अन्य रिश्तेदारों से है।
NCRB की ‘क्राइम इन इंडिया’ रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में सबसे बड़ा हिस्सा 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' का है। राष्ट्रीय स्तर पर यह श्रेणी कुल मामलों का लगभग 27 से 30 प्रतिशत तक पहुंचती है। 2024 में देशभर में इस श्रेणी के करीब 1.20 लाख मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में भी यह प्रमुख अपराध बना हुआ है। 2024 में राज्य में पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लगभग 21,266 मामले दर्ज हुए।
पूर्ण संख्या के लिहाज से यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। 2023 में राज्य में 66,381 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा लगभग 66,398 रहा। हालांकि प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर राष्ट्रीय औसत (लगभग 64.6) से कम (लगभग 58) है। बड़ी आबादी वाले राज्य में पूर्ण संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है, लेकिन दर अपेक्षाकृत नियंत्रित होने के बावजूद घरेलू हिंसा की गंभीरता कम नहीं होती।
दहेज हत्या का आंकड़ा और भी चिंताजनक है। 2023 में देशभर में 6,156 दहेज हत्याएं दर्ज हुईं, जिनमें से यूपी का हिस्सा 2,122 था। 2024 में राष्ट्रीय आंकड़ा घटकर 5,737 रह गया, लेकिन यूपी में अभी भी 2,038 मामले दर्ज हुए-यानी देश की कुल दहेज हत्याओं का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा अकेले यूपी का है। बिहार दूसरे स्थान पर रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि शादी के कुछ महीनों या वर्षों के अंदर कई महिलाएं दहेज की मांग, प्रताड़ना और हिंसा का शिकार हो जाती हैं।
घर ही सबसे असुरक्षित जगह साबित हो रहा है। ज्यादातर क्रूरता और दहेज संबंधी मामले घर के अंदर होते हैं। बाहरी अपराधों की तुलना में घरेलू हिंसा कहीं ज्यादा व्यापक और लंबे समय तक चलने वाली समस्या है। कई मामलों में महिलाएं सालों तक प्रताड़ना सहती रहती हैं और जब स्थिति असहनीय हो जाती है तभी शिकायत दर्ज करा पाती हैं। कई बार मौत के बाद ही मामला सामने आता है।
रिपोर्टिंग और वास्तविकता में भी अंतर है। सामाजिक दबाव, परिवार का दबाव, आर्थिक निर्भरता और कभी-कभी पुलिस की उदासीनता के कारण कई मामले दर्ज ही नहीं होते। वहीं कुछ अधिकारी क्रूरता के मामलों में वृद्धि को सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं-कि महिलाएं अब ज्यादा आवाज उठा रही हैं और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है।
न्याय व्यवस्था की चुनौती भी बनी हुई है। मामलों की जांच, चार्जशीट फाइलिंग और दोषसिद्धि की प्रक्रिया धीमी है। लंबी सुनवाई और कम सजा दर पीड़िताओं और उनके परिवारों को हतोत्साहित करती है। हाल के महीनों में बलिया, श्रावस्ती, कौशांबी, गाजियाबाद और कानपुर जैसे जिलों में दहेज मांग और संदिग्ध मौत के कई मामले सामने आए हैं। ये घटनाएं NCRB के आंकड़ों को जमीनी हकीकत से जोड़ती हैं।
सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति और विभिन्न सुरक्षा योजनाओं का दावा करती है। कुछ श्रेणियों (जैसे अपहरण) में गिरावट भी दर्ज हुई है। लेकिन दहेज हत्या और घरेलू क्रूरता के उच्च आंकड़े बताते हैं कि चुनौती अभी बाकी है। सामाजिक-सांस्कृतिक कारक (दहेज प्रथा की जड़ें, लिंग भेदभाव, आर्थिक दबाव और परिवार के अंदर सत्ता संरचना) इस समस्या को और जटिल बनाते हैं।
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