Imran Masood on Dhirendra Shastri: कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साधु और संतों के बाद अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया सामने आई है। कड़ा ​ऐतराज जताते हुए इमरान मसूद ने धीरेन्द्र शास्त्री को खूब खरी खाटी सुनाई है। कथावाचक को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात भगवान कृष्ण के पैर की धूल के बराबर नहीं है। तुम भगवान के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।